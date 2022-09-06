За даними британських розвідників, армія російських окупантів зіштовхнулась з недостачею розвідувальних безпілотників. Це призводить до погіршення тактичної обізнаності окупантів у війні проти України та заважає російським операціям.

Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії.

У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що Збройні сили України протягом вихідних продовжували контрнаступ на Херсонщині.

5 вересня у ЗМІ повідомили, що на західному березі Дніпра окупанти 27 разів випускали свої безпілотники, що суттєво менше, аніж у серпні, коли за день війська РФ здійснювали 50 вильотів БПЛА.

21 серпня 2022 року ЗСУ повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА типу “Орлан-10” за день.

Розвідники Великої Британії наголосили, що останніми роками Росія надавала велике значення БПЛА, зокрема для виявлення ними цілей, по яких потім завдавала ударів з артилерії.

Однак зараз, враховуючи великі втрати росіян у повномасштабній війні з Україною, цілком можливо, що Росія намагатиметься зберегти свої запаси БПЛА, оскільки випускати нові, через низку санкцій, стало проблемою.

“Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям”, – резюмували у розвідці.