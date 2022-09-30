Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що, ймовірно, медичне забезпечення російських військових, які знаходяться на території України погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.

Крім того, у розвідці зауважили, що медична підготовка російських військових та знання щодо надання першої медичної допомоги на низькому рівні.

За даними Міноборони Великої Британії, деякі російські війська отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою “липучок”, які надаються, – ймовірно, тому, що таке обладнання є дефіцитним і може бути вкрадене.

“Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі сильної кровотечі на полі бою”, – додали у британській розвідці.

А також наголосили, що відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні сприяє погіршенню морального стану та небажанню розпочинати наступальні дії у багатьох російських підрозділах, які перебувають в Україні.