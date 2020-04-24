Covid-19 Україна

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Нефьодов про своє звільнення: «не виконували завдання»

Максим Нефьодов прокоментував своє звільнення з посади голови митної служби.

П’ятниця, 24 квітня 2020, 20:30

Про це він написав у Facebook.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.

Коментуючи це, Нефьодов заявив, що пишається тим, що звільнили не лише його, а також пов’язав рішення уряду з тим, що його команда не була згодна “виконувати завдання”.

“Пишаюсь тим, що довелося  звільняти не  лише  мене, а і всіх заступників. Не знайшлось нікого, хто б погодився “виконувати завдання”. Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник. Стоїмо”, — написав він.

Пост Нефьодов доповнив своїм знімком в футболці з написом “Доббі вільний”.

Фото: Максим Нефьдов / Facebook

Теги: митниця, Нефьодов

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