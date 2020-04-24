Нефьодов про своє звільнення: «не виконували завдання»

Про це він написав у Facebook.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.

Коментуючи це, Нефьодов заявив, що пишається тим, що звільнили не лише його, а також пов’язав рішення уряду з тим, що його команда не була згодна “виконувати завдання”.

“Пишаюсь тим, що довелося звільняти не лише мене, а і всіх заступників. Не знайшлось нікого, хто б погодився “виконувати завдання”. Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник. Стоїмо”, — написав він.

Пост Нефьодов доповнив своїм знімком в футболці з написом “Доббі вільний”.