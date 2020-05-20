Колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Максим Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді Голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну від 24 квітня “Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України” і просить поновити його на зазначеній посаді.

Також Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.