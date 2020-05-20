Про це повідомляє пресслужба суду.
“Максим Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді Голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну від 24 квітня “Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України” і просить поновити його на зазначеній посаді.
Також Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.
Суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.
- Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів України звільнив з посадкерівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова. Зараз обов’язки голови митниці тимчасово виконує Ігор Муратов, а голови податкової – Михайло Титарчук.