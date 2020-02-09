Про це повідомив глава митної служби Максим Нефьодов в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.

“Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Зараз спілкуємося з Мін’юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, тому що адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно йде роками. Там зовсім інші стандарти доведення. Тому є позиція, що в наших специфічних реаліях з нашими специфічними судами зміни можуть привести до того, що на папері все буде виглядати жорсткіше (посадити, конфіскувати), але в реальності отримаємо гірші р зультати”, – заявив він.

За його словами, кримінальна відповідальність повинна застосовуватися до досить високого порогу контрабанди.

“Якщо, наприклад, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п’ять років умовного терміну. ​​Тільки в разі, якщо везуть комерційну партію, наприклад на мільйон доларів, тут вже має бути кримінальне покарання. Ми вже підготували по криміналізації один законопроєкт. Отримали зауваження і зараз працюємо з ЄС, щоб підготувати другу ітерацію законопроєкту. Наскільки мені відомо, Офіс президента підтримує таку позицію”, – зазначив Нефьодов.