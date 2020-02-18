Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.
На даний момент центральний апарат оновлено на 80%, керівники митних постів оновлені на 40%.
“Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників”, – пояснив Нефьодов.
Також в цьому році планується провести переатестацію, що дозволить підняти зарплату “професійним і добропорядним” співробітникам.
“Професійним і добропорядним співробітникам я хочу істотно підняти зарплату. А з рештою – поступово прощатися”, – сказав він.
Що стосується рівня зарплат, він пояснив:
“Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень” на руки “. Зараз – близько 8 тисяч гривень”.
- Раніше Кабінет Міністрів України вирішив розділити Державну фіскальну службу на два окремих органа: на Державну податкову та Державну митну служби.
- У жовтні глава Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов повідомив про запуск процесу створення регіональної структури “Нова митниця”.