Голова митної служби Максим Нефьодов розповів про те, що на даний момент заробітна плата рядового інспектора становить близько 8 тисяч гривень, але до кінця року може зрости в два рази.

Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

На даний момент центральний апарат оновлено на 80%, керівники митних постів оновлені на 40%.

“Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників”, – пояснив Нефьодов.

Також в цьому році планується провести переатестацію, що дозволить підняти зарплату “професійним і добропорядним” співробітникам.

“Професійним і добропорядним співробітникам я хочу істотно підняти зарплату. А з рештою – поступово прощатися”, – сказав він.

Що стосується рівня зарплат, він пояснив:

“Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень” на руки “. Зараз – близько 8 тисяч гривень”.