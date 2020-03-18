На торгах в Лондоні ціна нафти марки Brent вперше з вересня 2003 року впала нижче $27 за один барель.

Про це повідомляє російське агентство “РБК”.

Уточнюється, що нафта опустилася до показника в $26,66, оновивши тим самим показник 30 вересня 2003 року, коли він становив $26,81.

Повідомляється, що ціни на травневі ф’ючерси WTI при цьому впали нижче ніж $25 за один барель.

Водночас повідомляється, що на своєму максимумі (в січні 2020 року) вартість одного бареля нафти Brent становила більш ніж $71.

Відзначається, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі