Про це повідомляє російське агентство “РБК”.
Уточнюється, що нафта опустилася до показника в $26,66, оновивши тим самим показник 30 вересня 2003 року, коли він становив $26,81.
Повідомляється, що ціни на травневі ф’ючерси WTI при цьому впали нижче ніж $25 за один барель.
Водночас повідомляється, що на своєму максимумі (в січні 2020 року) вартість одного бареля нафти Brent становила більш ніж $71.
Відзначається, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31% — це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що через коронавірус впаде і попит на нафту.