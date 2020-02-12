Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія Aker BP, яка працює в сфері видобутку нафти та газу на норвезькому континентальному шельфі, протягом 2020 року має намір провести кілька тестів із використанням роботів та дронів. Тести будуть спрямовані на вивчення ефективності робототехнічних систем в питаннях підвищення безпеки співробітників компанії, зокрема — для пошуку витоків газу в важкодоступних для людей місцях.

Серед роботів, які беруть участь у  цій програмі — чотириногий робот Spot, розроблений Boston Dynamics. Компанія перевірила Spot в умовах, які імітують роботу на нафтових та газових вежах. Робот впорався з поставленими завданнями.

“Cognite та Aker BP перевірили мобільність Spot в змодельованих нафтових та газових середовищах й переконалися, що він може дістатися до важкодоступних місць на цих об’єктах”, — зазначили в компанії.

Віце-президент з розвитку бізнесу в Boston Dynamics Майкл Перрі позитивно оцінив цей крок.

“Ми раді, що такі інноваційні партнери, як Cognite, підтверджують здатність Spot знижувати ризики для людей і забезпечувати цінність для енергетичної галузі”, — сказав він.

Довідка. Boston Dynamics була створена в 1992 року фахівцем з робототехніки Марком Райбертом на основі інженерів з Массачусетського технологічного інституту (MIT). У 2013 році компанію купила корпорація Google, однак згодом вона була продана з комерційних міркувань. Boston Dynamics здобула популярність завдяки розробці військового чотириногого робота BigDog на замовлення управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA).

Spotчотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Він здатний розвивати швидкість до 1.6 м/сек і освоювати місцевість за допомогою стереокамер, які в сумі дають кут огляду в 360°. Його вага становить лишень 25 кг, що робить його одним з найлегших роботів.