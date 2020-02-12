Нафтогазова компанія з Норвегії Aker BP має намір використовувати чотириногих роботів Boston Dynamics для підвищення безпеки своїх співробітників.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія Aker BP, яка працює в сфері видобутку нафти та газу на норвезькому континентальному шельфі, протягом 2020 року має намір провести кілька тестів із використанням роботів та дронів. Тести будуть спрямовані на вивчення ефективності робототехнічних систем в питаннях підвищення безпеки співробітників компанії, зокрема — для пошуку витоків газу в важкодоступних для людей місцях.

Серед роботів, які беруть участь у цій програмі — чотириногий робот Spot, розроблений Boston Dynamics. Компанія перевірила Spot в умовах, які імітують роботу на нафтових та газових вежах. Робот впорався з поставленими завданнями.

“Cognite та Aker BP перевірили мобільність Spot в змодельованих нафтових та газових середовищах й переконалися, що він може дістатися до важкодоступних місць на цих об’єктах”, — зазначили в компанії.

Віце-президент з розвитку бізнесу в Boston Dynamics Майкл Перрі позитивно оцінив цей крок.

“Ми раді, що такі інноваційні партнери, як Cognite, підтверджують здатність Spot знижувати ризики для людей і забезпечувати цінність для енергетичної галузі”, — сказав він.

Довідка. Boston Dynamics була створена в 1992 року фахівцем з робототехніки Марком Райбертом на основі інженерів з Массачусетського технологічного інституту (MIT). У 2013 році компанію купила корпорація Google, однак згодом вона була продана з комерційних міркувань. Boston Dynamics здобула популярність завдяки розробці військового чотириногого робота BigDog на замовлення управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA).

Spot — чотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Він здатний розвивати швидкість до 1.6 м/сек і освоювати місцевість за допомогою стереокамер, які в сумі дають кут огляду в 360°. Його вага становить лишень 25 кг, що робить його одним з найлегших роботів.