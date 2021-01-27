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Негода в Україні: МОН радить 7 областям подбати про перехід на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти в 7 областях України перейти на дистанційне навчання через ускладнення погодних умов.

Середа, 27 січня 2021, 20:34

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

У середу, 27 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов у деяких областях.

За підсумками засідання МОН звернулося до керівництва навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей з терміновим листом.

МОН радить у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти).

Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти й науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо запобігання переохолодженню учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Теги: Міністерство освіти та науки, Міністерство освіти та науки, МОН, негода

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