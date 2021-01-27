Негода в Україні: МОН радить 7 областям подбати про перехід на дистанційне навчання

Про це повідомили у пресслужбі МОН.
У середу, 27 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов у деяких областях.
За підсумками засідання МОН звернулося до керівництва навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей з терміновим листом.
МОН радить у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти).
Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти й науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо запобігання переохолодженню учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.
- Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що через циклон, який прийде до України, у центральних регіонах та на південному заході значно погіршиться погода.
- 27 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.