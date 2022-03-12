П'ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ де розповів, на які кроки повинна піти Європа задля того, аби зупинити президента РФ Володимира Путіна, який розпочав широкомасштабну війну в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко зауважив, що Україна може побороти російських загарбників за декілька тижнів, якщо Європа буде згодна виконати всі рішучі дії. Якщо ж ні – війна в Україні може тривати роками, це буде мати більш руйнівні наслідки для економіки Європи та світу.

“Давайте зупинимо Путіна в Україні і дамо відсіч його військовим планам в інших країнах”, – наголосив Порошенко.

Як наголосив п’ятий президент, ОБСЄ повинно вимагати від Росії:

Негайного та безумовного припинення вогню

Створення гуманітарних коридорів на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій

Виведення російських збройних сил з міжнародно визнаних кордонів території України, підтверджене міжнародними спостерігачами (зокрема і з Криму)

Повернення СММ ОБСЄ в Україну

Доступ міжнародних гуманітарних організацій в постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб

За словами Порошенка, світ щоденно повинен запроваджувати нові санкції проти Росії, адже коливання та напівнамір приводять до десятків загиблих українців.

Одним з основних кроків політик називає відключення всіх банків РФ та РБ від системи SWIFT та припинення імпорту енергоресурсів з Росії.

“Припиніть відправляти пів мільярда євро в Росію кожен день”, – закликав Порошенко.

Щодо додаткової фінансової та економічної підтримки України, Порошенко закликав Європу придумати так званий План Маршала для України.

Окрім цього лідер “Європейської Солідарності” запросив європейців до України, аби могли побачити наслідки російського вторгнення.

“Приїжджайте в Україну, щоб побачити і відчути, що таке війна. І запобігти цьому у ваших країнах. Встаньте за Україну на нашій землі, щоб побачити звірства російських агресорів. І запобігти їх вторгнення у ваші країни”, – зазначив Порошенко.

Політик резюмував – якщо сьогодні перемогти Путіна в Україні, то це дозволить врятувати світ для цілих поколінь.