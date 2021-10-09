Члени української громади в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провели акцію протесту біля будинку, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський й оформив на людей з найближчого оточення.

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Представник організації “Євромайдан” (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що в акції беруть участь українці, також їхні партнери та однодумці, які сьогодні прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей.

“Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з “ПриватБанку” через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може й не одну, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах”, – пояснив Бубернак.

Він додав, що учасникам не потрібні пояснення:

“Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує. Кожен має право мати житло – ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею”.

Учасники акції тримали плакати з написами: “Зеленський – корупціонер!”, “Продай квартиру – поверни гроші”.

Як відомо, факти, наведені у розслідуванні Pandora papers та у новому фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Офшор 95”, свідчать про те, що бізнес-структури Зеленського могли не платити податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. З цією метою було відкрито низку офшорних компаній, якими окрім Зеленського володіли його партнери по “Кварталу 95”. Один з них – Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший – Іван Баканов, нинішній голова СБУ.

Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників “Кварталу 95” отримали понад 40 мільйонів доларів від компаній, пов‘язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Нерухомість у Лондоні

Ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько 7,5 мільйона доларів. Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них знаходиться у будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього знаходиться навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році складала близько 3 мільйонів доларів.

Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за кілька кроків від першого місця. У 2016 році вона вартувала 2,1 мільйона доларів.

Третя квартира через офшорні фірми належить “кварталівцю” Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі — понад 2,3 мільйона доларів. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин.

Також акцію підтримала організація European Democrat Students. Це студентська організація Європейської народної партії. Мета організації – сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи. Вони підтримали активістів, які вимагають відповідей від українського лідера Володимира Зеленського.

Розслідування Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику Служби безпеки України Івану Баканову. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської).

Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.