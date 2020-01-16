Про це повідомила пресслужба партії.
“Такі розмови ключових гравців команди президента відкривають очі українському суспільству. Коли вони самі це про себе говорять, що прем’єр не обізнаний в економічних питаннях – і це під час кризи та фінансового краху, який сьогодні переживає країна, – це означає, що хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні”, – заявила Тимошенко.
Вона наголошує, що наразі немає значення, відправить Зеленський Гончарука у відставку чи ні. Від непрофесіоналізму чинної влади Україну врятує лише повна її заміна.
“Тут не питання, як тепер вони переставлятимуть стільці – зніматимуть Гончарука чи ні, що вони робитимуть з урядом. Цю владу потрібно негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого та середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати”, – переконана лідерка “Батьківщини”.
За її словами, власну неспроможність керувати країною президент та прем’єр визнали вже давно.
“Країна емоційно, базуючись на серіалі “Слуга народу”, віддала своє життя в руки некомпетентним профанам. Сьогодні ж вибір простий – або вони процвітатимуть, але тоді країна буде гинути, або країна процвітатиме, але тоді вже без них. Хай вони повертаються у свій бізнес, у свої 95-ті квартали і не отруюють життя Україні”, – підсумувала Юлія Тимошенко.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.