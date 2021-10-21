Через шквальний вітер на півночі Франції без електроенергії залишилися 250 тисяч будинків, повалені дерева, а також обірвані лінії електропередач, що призвело до затримки та скасування поїздів.

Про це повідомила інформаційна агенція Agence France-Presse.

Шторм “Аврора” прибув на північ Франції ввечері в середу, а вночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.

У четвер, 21 жовтня, без електроенергії залишились 250 000 будинків, переважно в Нормандії та Бретані.

Plus de 250.000 foyers sont privés d'électricité et la circulation des trains est perturbée dans le nord de la France, principalement en Normandie, en raison des vents violents qui ont balayé le pays dans la nuit #AFP pic.twitter.com/UsLHyPMi9H — Agence France-Presse (@afpfr) October 21, 2021

За інформацію французької газети Le Figaro, від шквалів постраждали також Шампань, Париж та Гавр, де швидкість вітру сягнула 150 км/год. Там оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі сказав, що через сильні пориви вітру і падіння дерев ускладнено рух поїздів в Іль-де-Франс, Нормандії, в Північному регіоні та Лотарингії.

En raison de fortes rafales de vent, des chutes d’arbres perturbent le trafic des trains en Ile-de-France, en Normandie, dans le Nord et en Lorraine. Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare, et restez prudents. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) October 21, 2021