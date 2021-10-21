Про це повідомила інформаційна агенція Agence France-Presse.

Шторм “Аврора” прибув на північ Франції ввечері в середу, а вночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.

У четвер, 21 жовтня, без електроенергії залишились  250 000 будинків,  переважно в Нормандії та Бретані.

За інформацію французької газети Le Figaro, від шквалів постраждали також Шампань, Париж та Гавр, де швидкість вітру сягнула 150 км/год. Там оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі сказав, що через сильні пориви вітру і падіння дерев ускладнено рух поїздів в Іль-де-Франс, Нормандії, в Північному регіоні та Лотарингії.

  • Нагадаємо, понад 150 осіб загинули внаслідок сильних дощів, що викликали раптові повені у двох штатах Індії – Уттаракаханд і Керала, а також в деяких частинах Непалу.
  • На початку жовтня у Лондоні сильний дощ спричинив збої на дорогах та залізницях у деяких районах. Також постраждали магазини та офіси.

 