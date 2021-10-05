У Лондоні сильний дощ спричинив збої на дорогах та залізницях в деяких районах. Також постраждали магазини та офіси.

Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC News.

В ніч на 5 жовтні у Лондоні пройшли сильні дощі. До 04:00 ранку до пожежної частини Лондона надійшло 68 дзвінків. А між з 00.00 до 06.00 ранку у парку Сент-Джеймса в центрі Лондона випало 35 мм опадів.

Прессекретар мера Лондона заявив, що повінь викликала занепокоєння та тривогу у багатьох лондонців.

“Це ще раз свідчить про те, що небезпека зміни клімату наближається”, – заявив він.

Магазини та офіси в районі Найтсбриджу постраждали від потопу, також було заблоковано дороги.

I confirm. My bathroom this morning 5 am… Saint Martin’s Lane pic.twitter.com/i80F3Gj6rQ — Anouk Charbonnier (@ADPCharb) October 5, 2021

Flooding overnight here’s a snap from Knightsbridge at 5am this morning @BBCRadioLondon pic.twitter.com/PoOTRl4pLv — Greg McKenzie (@GregMcTweets) October 5, 2021

Повені на станціях Глостер-роуд та Олдгейт призвели до закриття частин округів та метрополітенів. Внаслідок цього деякі люди не могли дістатися до роботи.

London Overground, приміська залізнична мережа, частково припинила надавати послуги через повені. Зокрема, на станції Імперський причал, що розташована у місті Фулхем.

Зливи також спричинили перекриття траси М23 в Сассексі між перехрестями 10а та 11. Постраждала й траса М25, оскільки частини сходу Англії також була затоплена.

Модельєр Жак Азагурі, який виготовляв сукні для принцеси Діани, описав повені як “катастрофу” для свого магазину, де “майже весь одяг знизу був зіпсований”. Він сказав, що трохи стурбований цим.

“Я не знаю, скільки це займе часу, або коли ми зможемо знову відкрити роботу. Це залежить від того, наскільки нам допоможуть”, – заявив він.

Пояснення експертів

Кліматичні експерти кажуть, що кількість сильних дощів зростає. У метрологічній службі Met Office повідомили, що кількість дощів у надзвичайно вологі дні збільшилася на 17%. І заявили, що “перехід до більш інтенсивних окремих штормів і зменшення кількості слабких бур можливий із підвищенням температури”.

Наразі у Лондоні сильні дощі випадають раз на кілька тижнів або місяців і є локалізуваними.

Експерти зазначили, що таким містам, як Лондон, доводеться готуватися до повені у майбутньому. Оскільки такі погодні умови особливо вражають транспортні засоби.

Відтак планується кращий дренаж, матеріали, які можуть поглинати дощ, і кращий захист від паводків.