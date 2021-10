Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC News.

В ніч на 5 жовтні у Лондоні пройшли сильні дощі. До 04:00 ранку до пожежної частини Лондона надійшло 68 дзвінків. А між з 00.00 до 06.00 ранку у парку Сент-Джеймса в центрі Лондона випало 35 мм опадів.

Прессекретар мера Лондона заявив, що повінь викликала занепокоєння та тривогу у багатьох лондонців.

Магазини та офіси в районі Найтсбриджу постраждали від потопу, також було заблоковано дороги.

