Фахівці з робототехніки Цюрихського університету розробили програмні алгоритми, які допомогли нейромережі вперше перемогти пілотів-людей в перегонах квадрокоптерів.

Про це йдеться у статті науковців в журналі Science.

Зазначимо, що у 2018 році команда з Цюриха вже представляла подібні алгоритми. Але тоді їхня програма програла за часом навіть недосвідченим пілотам.

Науковці визначили, у чому була їхня помилка. Вона полягала в тому, що комп’ютер будує траєкторію з набору плавних кривих ліній, тоді як людина управляє квадрокоптером більш різко, виграючи час.

Нова програма, яку представили розробники, управляє квадрокоптером на основі “більш людського” стилю керування. Саме тому нейромережа випереджає людей-пілотів світового класу.

Вона використовує дуже складні обчислення, які доводиться виконувати заздалегідь на потужному комп’ютері – прорахунок декількох хвилин польоту займає понад годину. Проте, за словами вчених, програму можна буде оптимізувати для роботи в реальному часі.

Науковці кажуть, що розробка програм оптимального проходження шляху квадрокоптера – важлива прикладна задача. Подібні алгоритми необхідні для систем автоматизованого пошуку і порятунку жертв стихійних лих і нещасних випадків, а також для планування маршрутів доставлення вантажів дронами.