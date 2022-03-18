Про це в інтерв’ю британській компанії суспільного телерадіомовлення BBC розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калін.
Калін входить до числа осіб, які мали змогу чути розмову Путіна та Ердогана. Він повідомив, що вимоги РФ щодо України розділені на дві категорії.
Перші чотири вимоги, вважає Калін, не є складними для України.
Головна вимога – нейтральний статус України та відмова від наміру стати членом НАТО.
Окрім цього, РФ продовжує наполягати на демілітаризації України, мовляв, це необхідно, щоб не становити загрозу Росії. Також Путін вимагає захисту російськомовних в Україні та денацифікацію.
Друга категорія вимог складніша. За словами Путіна, аби досягти згоди щодо цих вимог потрібно провести особисту зустріч з Зеленським.
Які саме вимоги входять до другої категорії Ібрагім Калін не захотів озвучити, проте натякнув, що йдеться про статус ОРДЛО та Криму.
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- Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що після мирної угоди Україні буде необхідно створити міцний кордон та в майбутньому ставитись до ворога “так холодно, як країна-агресор того заслуговує”. Метою України має стати побудова нового союзу, котрий буде достатньо сильним, аби зупинити РФ.
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