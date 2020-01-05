Про це повідомляє британське видання The Guardian.
У суботу сайт Федеральної депозитарної бібліотечної програми (Federal Depository Library Program) був замінений сторінкою під назвою “Іранські хакери!”, на якій були розміщені зображення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і іранський прапор.
“Мучеництво було (для Сулеймані) … нагородою за роки невблаганних зусиль”, – написано на банері, розміщеному хакерами. Крім того, на ньому зображений президент США Дональд Трамп, якого б’є в обличчя кулак, коли повз пролітали ракети.
“Це послання від Ісламської Республіки Іран. Ми не припинимо надавати підтримку нашим друзям в регіоні – пригнобленим народам Палестини, Ємену, Бахрейну, народу і уряду Сирії і Іраку”, – говорилося в посланні.
“Це лише мала частина кібер-здібностей Ірану!” – наголошував ще один заголовок на сторінці зламаного сайту.
Портал FDLP публікує для загального доступу урядову документацію.
В суботу Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США повідомило, що Тегеран може організувати кібератаку на США після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.
- Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об’єктах, якщо Тегеран здійснить атаки, націлені проти американців чи американських об’єктів.
- Великобританія вирішила посилити заходи безпеки на Близькому Сході на тлі напруженості в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.