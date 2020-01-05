Група хакерів, яка заявляє, що вона з Ірану, зламала веб-сайт маловідомого урядового агентства США і опублікувала там повідомлення, обіцяючи помста за вбивство вищого військового командира Касема Сулеймані.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У суботу сайт Федеральної депозитарної бібліотечної програми (Federal Depository Library Program) був замінений сторінкою під назвою “Іранські хакери!”, на якій були розміщені зображення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і іранський прапор.

“Мучеництво було (для Сулеймані) … нагородою за роки невблаганних зусиль”, – написано на банері, розміщеному хакерами. Крім того, на ньому зображений президент США Дональд Трамп, якого б’є в обличчя кулак, коли повз пролітали ракети.

“Це послання від Ісламської Республіки Іран. Ми не припинимо надавати підтримку нашим друзям в регіоні – пригнобленим народам Палестини, Ємену, Бахрейну, народу і уряду Сирії і Іраку”, – говорилося в посланні.

“Це лише мала частина кібер-здібностей Ірану!” – наголошував ще один заголовок на сторінці зламаного сайту.

Портал FDLP публікує для загального доступу урядову документацію.

В суботу Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США повідомило, що Тегеран може організувати кібератаку на США після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.