Голова аграрного комітету, депутат "Слуги народу" Микола Сольський отримав зранку з невідомого телефону пораду не голосувати за кадрові питання.

Переписку сфотографував кореспондент #Букв.

Зокрема абонент підписаний як “Бод останній 2” радив не голосувати за законопроєкт №3355, який стосується зміни субєктів декларування, зокрема членів наглядової ради Нацбанку (на думку експерта Сергія Фурси там є багато людей афільованих з олігархом Ігорем Коломойським) .

Також невідомий просив не голосувати за кадрові питання. Рада сьогодні розглядала персональний склад конкурсних комісій на САП та ДБР.

Фото: #Букви

Напередодні Сольський отримав дружню пораду “ніх** не голосуй”.