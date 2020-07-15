Переписку сфотографував кореспондент #Букв.
Зокрема абонент підписаний як “Бод останній 2” радив не голосувати за законопроєкт №3355, який стосується зміни субєктів декларування, зокрема членів наглядової ради Нацбанку (на думку експерта Сергія Фурси там є багато людей афільованих з олігархом Ігорем Коломойським) .
Також невідомий просив не голосувати за кадрові питання. Рада сьогодні розглядала персональний склад конкурсних комісій на САП та ДБР.
Фото: #Букви
Напередодні Сольський отримав дружню пораду “ніх** не голосуй”.
- Минулого місяця #Букви писали про те, як “Слуги” провалили програму Шмигаля попри прохання президента Зеленського її підтримати. В тому демарші взяли участь групи визначені як “соросята”, “бородаті” та “група Богдана”. Серед людей, які входять в останню був і Сольський.