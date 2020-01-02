Теза про те, що "всі чоловіки – козли" не відповідає дійсності: просто жінки роблять одну і ту ж помилку при виборі пари або побудові стосунків.

Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“Візьмемо відому жіночу установку – “всі чоловіки козли”. Ну не всі чоловіки козли, а просто певна жінка робить якусь системну помилку, або вибираючи людей, які їй із самого початку не підходять, або будуючи стосунки таким чином, що вони прогнозовано закінчуються фіаско”, – наголосила Ільченко.

За її словами, таким жінкам необхідно “змінити скрипт” – зрозуміти в чому помилка і більше її не повторювати.

“Вона (жінка, – ред.) потрапила в скрипт. І для того, щоб їй цей скрипт змінити, їй потрібно побачити, що вона пише цей скрипт і в чому в цьому скрипті помилка? Інакше вона його не змінить. Вона просто буде його повторювати-повторювати, ось, як ранковий ритуал – встав, кава, музика і т.д.”, – пояснила Ільченко.