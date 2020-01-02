Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.
“Візьмемо відому жіночу установку – “всі чоловіки козли”. Ну не всі чоловіки козли, а просто певна жінка робить якусь системну помилку, або вибираючи людей, які їй із самого початку не підходять, або будуючи стосунки таким чином, що вони прогнозовано закінчуються фіаско”, – наголосила Ільченко.
За її словами, таким жінкам необхідно “змінити скрипт” – зрозуміти в чому помилка і більше її не повторювати.
“Вона (жінка, – ред.) потрапила в скрипт. І для того, щоб їй цей скрипт змінити, їй потрібно побачити, що вона пише цей скрипт і в чому в цьому скрипті помилка? Інакше вона його не змінить. Вона просто буде його повторювати-повторювати, ось, як ранковий ритуал – встав, кава, музика і т.д.”, – пояснила Ільченко.
- Катерина Ільченко розповіла, що фільм “Іронія долі, або З легким паром!” Ельдара Рязанова набув популярності, оскільки потрапив в існуючий на той час “тренд” – показав типаж інфантильного чоловіка, сформованого радянською системою.
- Дослідження британської нейробіолога доводять, що “відмінності” між мозком чоловіка і жінки більше залежать від виховання, ніж від біологічної статі.