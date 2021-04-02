Про це повідомляється в Twitter-акаунті 365AED.
“Серія смайлів, створена через нейронну мережу, призначена для перетворення ескізів в фотореалістичні зображення. Я поняття не мав, що це спрацює”, – йдеться в повідомленні.
За словами колективу, для створення цих смайликів використовувалося комерційно доступне програмне забезпечення.
“Для тих, хто цікавиться, ми використовували комерційно доступне програмне забезпечення – ми б не змогли зробити щось настільки технологічне самі. А блакитні сльози і зелена блювота потім забарвилися прямо в нейромережі”, – додали в 365AED.
#FleshEmoji #artEveryDay #day3
A series of emoji fed through a neural network designed to turn sketches of people into photorealistic images. I had no idea this would work. I think I hate them. pic.twitter.com/wICrIC97oV
— 365AED (@365_aed) March 31, 2021
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