Про це повідомляється в Twitter-акаунті 365AED.

“Серія смайлів, створена через нейронну мережу, призначена для перетворення ескізів в фотореалістичні зображення. Я поняття не мав, що це спрацює”, – йдеться в повідомленні.

За словами колективу, для створення цих смайликів використовувалося комерційно доступне програмне забезпечення.

“Для тих, хто цікавиться, ми використовували комерційно доступне програмне забезпечення – ми б не змогли зробити щось настільки технологічне самі. А блакитні сльози і зелена блювота потім забарвилися прямо в нейромережі”, – додали в 365AED.

A series of emoji fed through a neural network designed to turn sketches of people into photorealistic images. I had no idea this would work. I think I hate them. pic.twitter.com/wICrIC97oV

