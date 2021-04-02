Про це повідомляється в Twitter-акаунті 365AED.

“Серія смайлів, створена через нейронну мережу, призначена для перетворення ескізів в фотореалістичні зображення. Я поняття не мав, що це спрацює”, – йдеться в повідомленні.

За словами колективу, для створення цих смайликів використовувалося комерційно доступне програмне забезпечення.

“Для тих, хто цікавиться, ми використовували комерційно доступне програмне забезпечення – ми б не змогли зробити щось настільки технологічне самі. А блакитні сльози і зелена блювота потім забарвилися прямо в нейромережі”, – додали в 365AED.

  • В інтернеті з’явився проект-пародія на Humans of New York, який був присвячений жителям міста та їхньому життю. Замість реальних історій людей був створений алгоритм, який складає зв’язні історії і генерує персонажів.

 