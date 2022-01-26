Про це повідомляє The Guardian.
За словами метеоролога Еріка Бергера, ракета мала недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу Землі, але також не мала “сил”, щоб подолати гравітацію системи Земля-Місяць.
Тому вже 7 років, із 2015 року, другий рівень ракети-носія Falcon 9 літає в космосі по хаотичній орбіті.
Експерт, який створює програмне забезпечення для відстеження навколоземних об’єктів, астероїдів, малих планет і комет Білл Грей заявив, що розгінний блок Falcon 9, швидше за все, вріжеться в дальній від Землі бік Місяця 4 березня 2022 року.
“Це перший ненавмисний випадок (падіння космічного сміття на Місяць – ред), про який мені відомо. Ці непередбачувані ефекти дуже малі. Але вони будуть накопичуватися з цього моменту до 4 березня”, – додав Грей.
Точне місце падіння ракети залишається незрозумілим через непередбачуваний ефект сонячного світла, що створює тиск на ракету, і “неоднозначності у вимірі періодів обертання”, що може трохи змінити її орбіту.
Враховуючи, що зіткнення ракети відбудеться на звороті Місяця, із Землі цю подію ніхто не побачить.
За словами Джонатана Макдавелла, астрофізика з Гарвардського університету, зіткнення дійсно відбудеться 4 березня, але в цій події немає нічого цікавого.
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