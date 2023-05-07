Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, ексглава Адміністрації Президента України, ексначальник військової розвідки України Валерій Кондратюк прокоментував рішення щодо призначень некомпетентних осіб на ключові державні посади, зокрема заявивши, що ексглава Служби безпеки Іван Баканов "ніколи не володів реальною ситуацією, бо весь був обсажений російськими агентами".

Про це Кондратюк розповів на YouTube-каналі Наталі Мосейчук.

Ексглава СЗР підтвердив, що до повномасштабного вторгнення, численні призначення на ключові посади зокрема у СБУ відбувалися з поданням Москви, “за них там платили кошти, аби завести на посади”.

Далі, через цих осіб також відбувалися подальші призначення за корупційними шляхами.

Він також зауважив, що водночас будь-яку особу, котра мала проукраїнську позицію можна було скомпрометувати за вигаданою справою. Зокрема цим займався колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Кондратюк пояснив, що Наумов це якраз і був російський агент впливу.

“Він міг занести до голови будь-яку справу, будь-який матеріал, подати у будь-якому контексті. Це найгірше, що може бути, оскільки людина, будучи керівником, ніколи не володіла об’єктивною інформацією, тобто вона була під впливом тих матеріалів, які йому подавалися”.

На запитання журналістки, чи використали некомпетентність Баканова, використали те, що він був не фахівець, Кондратюк відповів ствердно.

“Це очевидно. І вся СБУ зраділа, коли він пішов з посади”, – наголосив генерал.

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Він також додав, що ціна помилок на такій посаді дуже велика. За словами Кондратюка, президент у прийнятті критичних рішень покладається на спецслужби, котрі мають надавати об’єктивну інформацію. Коли ж інформація подається викривлено, суспільство зазнає втрат.

Водночас Кондратюк нині відзначив боротьбу СБУ зокрема з російською церквою в Україні, зауваживши, що служба намагається змінитися, “визнаючи власні помилки”.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань не ведуть жодної справи щодо дій колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова, якому раніше в ЗМІ приписували звільнення через швидку окупацію частини України.

Довідка. Іван Баканов — друг дитинства Володимира Зеленського, який працював в “Студії “Квартал 95”.

Баканов з кінця травня 2019 року був першим заступником голови СБУ, котрим його призначив президент Володимир Зеленський, та виконував обов’язки голови.

29 серпня 2019 року був призначений головою СБУ.

До того він з грудня 2017 року очолював партію “Слуга народу”. До призначення в СБУ Баканов очолював дві компанії з групи компаній “Квартал” – ТОВ “Квартал 95” (телевізійний продакшн) і ТОВ “Студія Квартал-95” (компанія з організації розваг).

17 липня 2022 року Президент України усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов’язків.

Раніше, як нагадало BBC, у ЗМІ припустили, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість державних зрадників у спецслужбі.