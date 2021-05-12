Якщо не контролювати викиди парникових газів, то це може призвести до скорочення стратосфери ще на кілометр до 2080 року.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

З 1980 років стратосфера скоротилася на 400 метрів через викиди парникових газів. Якщо їх не скоротити та не контролювати, то вона скоротиться ще на кілометр до 2080 року. Це може вплинути на роботу супутників, радіозв’язок та систему навігації GPS.

Останнім часом вчені все частіше вказують та проблеми, які очікують Землю, якщо не вживати заходів для попередження глобальних змін клімату. У квітні вчені повідомили, що через кліматичну кризу змістилась вісь Землі, оскільки масове танення льодовиків перерозподіляє вагу по всьому шару землі.

Наразі товщина стратосфери коливається від 20 до 60 км над поверхнею землі. Під нею знаходиться тропосфера (місце проживання людей). На цій території вуглекислий газ нагріває та розширяє повітря. Через це нижня частина стратосфери підіймається, скорочуючи озоновий шар. Потрапляючи в стратосферу, вуглекислий газ охолоджує повітря, змушуючи його скорочуватися.

Член наукової ради дослідження, Хуан Аньєль з Університету Віго в Орнесі (Іспанія), пояснив, що повідомлення про скорочення стратосфери – сигнал щодо початку надзвичайної кліматичної ситуації планетарного масштабу.

“Це шокує…. Це доводить, що ми втручаємося в атмосферу на відстані до 60 км”, – пояснив науковець.

Це перше дослідження, в рамках якого науковці зробили висновок щодо скорочення стратосфери на кілометр до 2080 року. Подальше вивчення цього аспекту дозволить зробити більш точні висновки.