Про це повідомляє американське видання Associated Press.

Відзначається, що в деяких лікарнях світу спостерігаються надзвичайно високі показники смертності від коронавірусу серед пацієнтів, які лежали на штучній вентиляції легенів.

Відзначається, що близько 50% пацієнтів, що мають важкі респіраторні розлади, помирають, коли знаходяться на апараті ШВЛ. При цьому в Нью-Йорку вмирає 80% пацієнтів, яких розмістили на вентиляцію.

На даний момент медики ще не встановили точну причину високої смертності на ШВЛ.

“Це може бути пов’язано з тим, в якій формі знаходилися пацієнти до зараження. Може бути пов’язано з тим, наскільки вони захворіли на той час, коли їх поставили на машини. Але деякі медичні працівники задаються питанням, чи можуть вентилятори насправді погіршити ситуацію у деяких пацієнтів, можливо, через займання або погіршення реакції імунної системи”, – йдеться в статті.

За словами доктора Едді Фана, одним з важливих висновків останніх десятиліть є те, що медична вентиляція легенів може посилити травму. Однак поки це є лише припущенням.

“Все частіше лікарі намагаються спочатку використовувати інші методи. Один з них полягає в тому, що пацієнти лежать в різних положеннях, в тому числі на животі, щоб краще провітрювати різні частини легені. Інший спосіб – дати пацієнтам більше кисню через носові трубки, або інші пристрої . Деякі лікарі експериментують з додаванням оксиду азоту в суміш, щоб допомогти поліпшити кровообіг і кисень в найменш пошкоджених частинах легенів”, – сказано в матеріалі.

Також, на думку деяких експертів, багато пацієнтів з коронавірусом перебували на апараті штучної вентиляції легенів занадто довго (по 7, 10 і 15 днів), тоді як пацієнти з бактеріальною пневмонією зазвичай перебували на апараті не більше двох діб.

“Вентилятор не терапевтичний. Це допоміжна міра, поки ми чекаємо відновлення тіла пацієнта”, – розповів доктор Роджер Альварес.