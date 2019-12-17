Про це розповів в інтерв’ю #Буквам нардеп від “СН” Олександр Качура.

При цьому він висловив упевненість, що депутати все одно проголосують, оскільки декларували гасла про скасування недоторканності перед позачерговими парламентськими виборами.

“Деякі не готові внутрішньо, це правда. Але є принципове політичне рішення. Тобто, вони можуть на кухні дружині сказати, що хочуть недоторканності, але в будь-якому випадку ці люди проголосують “за”. Тому що вони прийшли на цих гаслах і перемогли на виборах. По-іншому не можна”, – наголосив Качура.

На його думку, ухвалення законопроєкту про остаточне скасування недоторканності дозволить опустити нардепів “із небес на землю”.

“Деякі люди, і не тільки з нашої фракції відверто хочу сказати, почали себе якось по-іншому відчувати. Вчорашні якісь середні підприємці, вони вже сьогодні народні депутати. Тому якщо ми це приймемо, трохи їх це опустить з небес на землю і дасть можливість залишатися справжніми слугами народу і нашого і наступного скликання”, – заявив Качура.