Нелегальна міграція: Польща зводить паркан на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.
За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, будівництво паркану на польському кордоні з Білоруссю почнеться вже цього тижня. Буде зведено суцільну огорожу висотою 2,5 м.
“Річ у тім, що тиск настільки великий, а ми очікуємо ще більшого, що колючий дріт … виявився занадто слабким, для забезпечення безпеки, забезпеченні герметичності”, — сказав він.
Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021
Мета цих дій, каже Блащак, у забезпеченні герметичності кордону. Нова лінія 2,5 паркану буде створена на додачу до першої лінії огорожі, що з’явилася ще в липні.
“Щоб кордон був щільним, щоб ця система була узгодженою і безпечною, необхідно збільшити кількість солдатів, які щодня несуть службу на кордоні”, — зазначив Блащак, анонсуючи, що кількість польських солдатів буде збільшено вдвічі — до двох тисяч.
На переконання польських урядовців, Білорусь намагається спровокувати міграційну кризу.
“Ми маємо справу з гібридною війною. Ми маємо справу з нападом на Польщу. Це спроба спровокувати міграційну кризу. … Ми не згодні з тим, щоб перемогло все, що робиться (безсумнівно) режимом Лукашенка. Ми не згодні з тим, аби така криза могла торкнутися Республіки Польща”, — акцентував міністр.
Нелегальна міграція та Білорусь
Нагадаємо, за половину 2021 року в Литві було затримано 822 нелегальних мігранти з Білорусі. Торік було 81, позаторік — 46. Серед затриманих — здебільшого громадяни Іраку. Також чимало громадян Ірану та Сирії. Білорусів серед затриманих 46. За прогнозами, міграційні потоки надалі збільшуватимуться.
На початку липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.
9 липня у Литві арміяпочала встановлювати загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для стримування потоку нелегальних мігрантів.
11 липня стало відомо, що Європейський союз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.
Очікувалося, що ЄС розгляне можливість призупинення видачі віз громадянам Білорусі через зростання нелегальної міграції.
За повідомленням BNS, з початку року кордон нелегально перетнули вже понад 4 тисячі осіб. Литва звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією.
- Днями група білоруських прикордонників витіснила групу з 35 мігрантів і сама незаконно в’їхала на територію Литви.