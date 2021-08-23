Нелегальна міграція: Польща зводить паркан на кордоні з Білоруссю

На кордоні Польщі та Білорусі буде побудовано нову суцільну огорожу висотою 2,5 м. Кількість польських солдатів, які несуть службу на кордоні, буде подвоєно.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, будівництво паркану на польському кордоні з Білоруссю почнеться вже цього тижня. Буде зведено суцільну огорожу висотою 2,5 м.

“Річ у тім, що тиск настільки великий, а ми очікуємо ще більшого, що колючий дріт … виявився занадто слабким, для забезпечення безпеки, забезпеченні герметичності”, — сказав він.

Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021

Мета цих дій, каже Блащак, у забезпеченні герметичності кордону. Нова лінія 2,5 паркану буде створена на додачу до першої лінії огорожі, що з’явилася ще в липні.

“Щоб кордон був щільним, щоб ця система була узгодженою і безпечною, необхідно збільшити кількість солдатів, які щодня несуть службу на кордоні”, — зазначив Блащак, анонсуючи, що кількість польських солдатів буде збільшено вдвічі — до двох тисяч.

На переконання польських урядовців, Білорусь намагається спровокувати міграційну кризу.

“Ми маємо справу з гібридною війною. Ми маємо справу з нападом на Польщу. Це спроба спровокувати міграційну кризу. … Ми не згодні з тим, щоб перемогло все, що робиться (безсумнівно) режимом Лукашенка. Ми не згодні з тим, аби така криза могла торкнутися Республіки Польща”, — акцентував міністр.

Нелегальна міграція та Білорусь

Нагадаємо, за половину 2021 року в Литві було затримано 822 нелегальних мігранти з Білорусі. Торік було 81, позаторік — 46. Серед затриманих — здебільшого громадяни Іраку. Також чимало громадян Ірану та Сирії. Білорусів серед затриманих 46. За прогнозами, міграційні потоки надалі збільшуватимуться.

На початку липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

9 липня у Литві арміяпочала встановлювати загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для стримування потоку нелегальних мігрантів.