Президент США Джо Байден заявив про те, що нелегальні мігранти не можуть залишитися на території Америки, але є кілька винятків.

Про це він заявив під час пресконференції.

Байден пояснив журналістам, що ситуація на південному кордоні США завжди була напруженою й особливо не змінювалася зі зміною уряду. Змінювалися лише методи, якими той чи інший президент намагався стримати потік мігрантів.

Він нагадав, що ставши президентом закликав мігрантів не приходити в країну, поки це питання не врегульоване на законодавчому рівні. Понад сто тисяч мігрантів перетинають американський кордон щомісяця відтоді, як Байден став президентом.

“На 28% збільшилася кількість дітей, яких привозять до США без батьків, щоб вони могли тут залишитися й будувати своє життя. Ці люди ризикують життям, долаючи величезний шлях, у спеку, проходячи через пустелі. Чому це відбувається? Тому що в їхніх країнах є проблеми …”, – зазначив Байден.

Він нагадав, що коли був віцепрезидентом при президенті Бараку Обамі, розробив спеціальний законопроєкт, спрямований на те, щоб виділити фінансування на розв’язання проблем, з якими нелегальні іммігранти потрапляють в Америку. Але його попередник, Дональд Трамп, скасував таку постанову і відмовився працювати з іммігрантами та їхніми проблемами.

“Що ми робимо зараз? Ми намагаємося прийняти цих людей і розв’язувати проблеми. Це не тому що я – добрий хлопець. Це тому, що ми повинні це зробити”, – сказав Байден.

Він зазначив, що тисячі нелегальних мігрантів вже спорядили назад за його президентської каденції. Передусім, назад відправляють тих, кому виповнилося 18 років, незаміжніх і неодружених, рідше – сімейних. Ніколи – дітей до 18 років.

Байден акцентував на тому, що 70% дітей, які перетнули кордон з США – віком 16 або 17 років.

“Ми не виривали грудних немовлят з рук матерів. Але ми намагаємося якнайшвидше забрати всіх дітей з притулків (на кордоні). Їх там нікуди селити”, – сказав президент США.

Він пояснив, що в більшості випадків діти приходять до США “з номером телефона”. За цим номером вдається знайти родичів дитини та передати її в сім’ю.

“Наше головне завдання – доставити дітей у ті місця, де на них чекають родичі. І встановити рамки, як довго діти можуть тут перебувати й на яких умовах”, – сказав американський лідер.

Байден заявив, що всі нелегали повинні повернутися. Проблема в тому, що Мексика відмовляється приймати їх.