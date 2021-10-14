Польща протягом двох років планує витратити понад $400 млн на паркан на кордоні з Білоруссю. Причиною стала нелегальна міграція — через країну проходять транзитні потоки мігрантів до Німеччини.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Польщі.

Польський сейм ухвалив рішення щодо будівництва “стіни” на кордоні з Білоруссю. Відповідний проєкт підтримали 274 депутати, проти були 174. Далі документ розглядатиметься у сенаті та у разі ухвалення спрямується на підпис президенту країни.

Загалом планують витратити 1,61 млрд злотих (409,2 млн доларів США). З них 1,5 млрд злотих (380 млн доларів США) витратять власне на “стіну”, ще 115 млн злотих (29,2 млн доларів США) підуть на технічне оснащення.

Проєктом міністерства внутрішніх справ Польщі передбачено, що до проєкту “стіни” не застосовуватимуть окремих положень законодавства (щодо будівництва, водних об’єктів, охорони довкілля тощо), пише польське державне інформагентство PAP.

PAP також повідомило, що польський закон “Про публічні закупівлі” не застосовуватиметься до контрактів, пов’язаних із будівництвом “стіни”. При цьому закупівлі контролюватиме Центральне антикорупційне бюро.

У разі прийняття закону воєводства за погодженням з прикордонниками зможуть додатково вводити заборону перебування на відстані ближче ніж 200 м від державного кордону, де зводитимуть паркан. Заборона не стосуватиметься власників нерухомості, що міститься в цій зоні.

З початку вересня в громадах (гмінах) Підляського та Люблінського воєводств вже було запроваджено надзвичайний стан через потік нелегальних мігрантів. Він стосується трикілометрового поясу на території 115 місцевостей Підлящини та 68 місцевостей Любельщини.

Потоки мігрантів з Білорусі: як Німеччина відчуває вплив

За повідомленням міжнародного агентства CNN, що німецька федеральна поліція фіксує зростання числа осіб, які в’їжджають до країни після переходу транзитом через білорусько-польський кордон. З серпня їх кількість таких осіб перевищила 4 300 (для порівняння, у січні-липні було 26).

“На цей час немає жодних ознак поліпшення ситуації на німецько-польському кордоні”, – сказали в німецькій поліції, додавши, що вони активізували внутрішні прикордонні обшуки та знову ввели тимчасовий прикордонний контроль.

Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини сказав, що наразі розглядаються подальші заходи щодо припинення незаконної міграції.

Новий потік нелегальної міграції у Німеччині вже порівнюють з міграційною кризою 2015 року. Тоді понад 1 млн осіб досягли Європи через Грецію та інші країни Балканського півострова, рятуючись від війн, переслідувань і злиднів на Близькому Сході та за його межами. Більшість клопотало про отримання політичного притулку та оселялося у Німеччині.