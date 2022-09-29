У звільненому від окупантів Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували загарбників та відмовлялися з ними співпрацювати.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Крім того, хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

За даними свідків, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів російські загарбники утримували від 20 до 40 людей.

Зараз правоохоронці працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

“Н місці виявлення катівні працюють поліціянти разом із прокуратурою. Основне завдання – вилучення слідової інформації та доказів вчинення злочинів військовими РФ”, – зазначили у Націполіції.

Раніше у Харківській області було виявлено чергову катівню, яку заснували представники так званої “народної міліції ЛНР” та російські військові. Окупанти утримували людей у приміщенні у селі Липці. Приміщення було облаштовано для так званої “народної міліції ЛНР”. Бойовики та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців.

До в’язнів застосовували жорсткі тортури. Після проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців примусово вивозили до Росії. Ще вони катували тих, хто відмовлявся співпрацювати з ворогом.