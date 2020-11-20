Заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану скасували через те, що сторона обвинувачення не надала документів, що підтверджували перебування підозрюваного в міжнародному розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі Київського Апеляційного суду.

“Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура не надала довідку, або витяг із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування Януковича у міжнародному розшуку.

В Апеляційному суді додали, що міра запобіжного заходу у вигляді заочного арешту застосовується у випадку, якщо підозрюваний переховується та оголошений у міжнародний розшук. Однак слідство повинно підтвердити цей факт.

Слідчий ДБР посилався лише на наявність постанови ГПУ від 29 травня 2019 року про оголошення Януковича у міжнародний розшук. Але у матеріалах справи також є повідомлення з Інтерполу, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича буде видалена із баз даних Інтерполу оскільки має переважно політичний характер.

При цьому, Апеляційний суд визнав обґрунтованість підозри Януковичу і ризики, що він може переховуватись, або впливати на слідство.