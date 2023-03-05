«Нема сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертаться в Україну» – стендап-комік Щегель обурився через хвилю хейту

Український стендап-комік Андрій Щегель, що виїхав з України під час повномасштабної російсько-української війни задля, за його словами, власного "психологічного комфорту", наразі обурився через хвилю хейту, котру отримав після скандальних заяв.

Про це повідомляють #Букви.

Історія з блогером, котрий публічно зізнався, що втік з України, отримала продовження.

У новому відео він дякує тим, хто допоміг йому отримати політичний притулок, водночас висловлює незадоволення українським народом, зокрема звинувачуючи своїх колег у боягузтві.

“Всі звинувачення у мій бік грунтується на одних заздрощах, а в України нема шансів на цивілізоване життя”, – заявив він, звинувачуючи інших, мовляв, ніхто не підтримав його.

В етері з стендаперами Владом Капицею та Єгором Романенком комік Андрій Щегель заявив, що в Україні “немає шансів на цивілізоване життя” через обурення українців його попередніми заявами про те, що “вмирати – це вибір”, тоді як він “обрав бути вільною людиною”. pic.twitter.com/ffrNJZi3LF — Букви (@Bykvu) March 5, 2023

Раніше Щегель заявляв, що втік з України до Туреччини “як щур”, а також не боїться військкомів та повісток, бо є “вільною людиною”. За словами коміка, він більше не міг знаходитися в Україні.

Щегель вважає, що так він втілює право на “чудове життя”.

Також Андрій зазначив, що вважає можливість залишити країну правом кожного, а повернутися планує лише після перемоги. На запитання як бути чоловікам, які залишилися захищати Україну, аби той зміг повернутися додому, стендапер відповів: “Що таке країна? Фікція, утворена культурним пресом. Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути”, – відповів комік.

Після чого Щегель зробив ще одну заяву, він поскажився на якість “контенту” у соцмережах. Мовляв, раніше сторінки користувачів були наповнені “оголеними сідницями” зі спортзалів, а зараз він мусить відписуватись, адже постійно чує про війну та “смерті людей під Харкоком”.

Згодом Міністерство культури та інформаційної політики України зреагувало на заяви Щегеля. У відомстві пообіцяли, що ситуація з виїздом коміка буде під контролем правоохоронців.

Аби запобігти таким ситуаціям у майбутньому, МКІП разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

На даний час МКІП підготовлено та подано на затвердження українському уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Довідка. Влітку 2019 року Андрій Щегель виїхав з України до Білорусі разом з родиною на запрошення Stand Up Comedy Hall. Тоді він назвав Білорусь комфортною та безпечною країною, яка дала йому набагато більше, аніж Батьківщина.