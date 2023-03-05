російсько-українська війна
21:13 На розмінування української території може знадобитися близько 70 років
20:41 Дипломатичні спроби повернути контроль над Запорізькою АЕС зайшли в «глухий кут» – Галущенко
20:27 «Нема сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертаться в Україну» – стендап-комік Щегель обурився через хвилю хейту
19:34 Китай пропонує «мирне возз’єднання», Тайвань закликає поважати демократію
19:11 Китай збільшить військовий бюджет у 2023 році до 220 млрд доларів
18:47 В ЄС вітають першу угоду про захист Світового океану – до 2030 року 30% океану перебуватиме під охороною
17:40 ПВК «Вагнер» вербує бойовиків через спортивні клуби в Росії – ISW
16:33 Євросоюз готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови
15:48 Київська блогерка отримала відзнаку від ГУР: у розвідці пояснили, що до завдань залучаються люди різних професій
14:44 Гурт «TVORCHI» присвятив пісню українським кібервійськам
14:36 Росіяни під час обстрілу Херсонської області вбили трьох людей: серед них діти
14:01 Білий дім закликав президента Китаю «не полегшувати Путіну вбивство невинних українців» – Кірбі
13:55 Під Бахмутом загинула 29-річна парамедикиня 93-ї бригади «Холодний Яр»
13:19 В Ірані масово хворіють школярки: є підозри, що їх отруюють ісламісти, які виступають проти освіти дівчат
12:58 Facebook і Google допомагають поліції США переслідувати жінок, які хочуть зробити аборт
12:01 «Найгірше те, що не було зв‘язку з рідними» – історія прикордонника, який повернувся з полону
11:20 До 15 березня планується завершення робіт по відновленню надійного енергопостачання Одеси – «Укренерго»
11:14 В ООН досягли історичної згоди стосовно угоди про захист океанів
10:43 В Естонії проходять вибори до парламенту
10:40 Донеччина: вороги завдали удару з С-300 по Покровській громаді, пошкоджено 7 будинків
09:38 Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів у Куп‘янську загинув 65-річний чоловік
08:26 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 1000 російських окупантів
08:16 Запоріжжя: кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку зросла до 13 осіб
07:39 5 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:09 Малохмарно та подекуди сніг: прогноз погоди на 5 березня
00:59 Росіяни вперше застосували проти України нові плануючі авіабомби — Defense Express

04 березня

23:49 Помер актор Том Сайзмор, відомий роллю у «Врятувати рядового Раяна»
23:03 Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольський район, там загинули 2 людини та свійські птахи, є руйнування

«Нема сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертаться в Україну» – стендап-комік Щегель обурився через хвилю хейту

Український стендап-комік Андрій Щегель, що виїхав з України під час повномасштабної російсько-української війни задля, за його словами, власного "психологічного комфорту", наразі обурився через хвилю хейту, котру отримав після скандальних заяв.

Неділя, 5 березня 2023, 20:27
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Історія з блогером, котрий публічно зізнався, що втік з України, отримала продовження.

У новому відео він дякує тим, хто допоміг йому отримати політичний притулок, водночас висловлює незадоволення українським народом, зокрема звинувачуючи своїх колег у боягузтві.

“Всі звинувачення у мій бік грунтується на одних заздрощах, а в України нема шансів на цивілізоване життя”, – заявив він, звинувачуючи інших, мовляв, ніхто не підтримав його.

Раніше Щегель заявляв, що втік з України до Туреччини “як щур”, а також не боїться військкомів та повісток, бо є “вільною людиною”. За словами коміка, він більше не міг знаходитися в Україні.

Щегель вважає, що так він втілює право на “чудове життя”.

Також Андрій зазначив, що вважає можливість залишити країну правом кожного, а повернутися планує лише після перемоги. На запитання як бути чоловікам, які залишилися захищати Україну, аби той зміг повернутися додому, стендапер відповів: “Що таке країна? Фікція, утворена культурним пресом. Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути”, – відповів комік.

Після чого Щегель зробив ще одну заяву, він поскажився на якість “контенту” у соцмережах. Мовляв, раніше сторінки користувачів були наповнені “оголеними сідницями” зі спортзалів, а зараз він мусить відписуватись, адже постійно чує про війну та “смерті людей під Харкоком”.

Згодом Міністерство культури та інформаційної політики України зреагувало на заяви Щегеля. У відомстві пообіцяли, що ситуація з виїздом коміка буде під контролем правоохоронців.

Аби запобігти таким ситуаціям у майбутньому, МКІП разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

На даний час МКІП підготовлено та подано на затвердження українському уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Довідка. Влітку 2019 року Андрій Щегель виїхав з України до Білорусі разом з родиною на запрошення Stand Up Comedy Hall. Тоді він назвав Білорусь комфортною та безпечною країною, яка дала йому набагато більше, аніж Батьківщина.

Теги: відео, стендап-комік, хвиля хейту, Щегель

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook