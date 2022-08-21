Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям “добровольців-контрактників”, у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.
Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються коштом місцевого бюджету.
В зону особливої уваги “рекрутерів” потрапляють, в першу чергу, представники “малих народів” та найбідніше населення. Згідно з соціальним дослідженням, саме ці категорії мають найбільший “протестний потенціал” через погіршення соціально-економічної ситуації.
Раніше стало відомо, що міністерство оборони РБ та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.
- В Україні триває 179-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час станом на 21 серпня військові ЗСУ ліквідували вже понад 45 тисяч російських окупантів.
- За даними розвідки, 24 серпня російські окупанти планують влаштувати “судилище” у тимчасово окупованому Маріуполі над військовополоненими “Азовсталі”.
- Україна має достатній “запас” російських полонених для проведення обміну. Натомість РФ не має зацікавленості до деяких груп російських військовополонених.