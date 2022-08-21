У нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, що триває з початку липня. З необхідних 160 осіб, контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям “добровольців-контрактників”, у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються коштом місцевого бюджету.

В зону особливої уваги “рекрутерів” потрапляють, в першу чергу, представники “малих народів” та найбідніше населення. Згідно з соціальним дослідженням, саме ці категорії мають найбільший “протестний потенціал” через погіршення соціально-економічної ситуації.

Раніше стало відомо, що міністерство оборони РБ та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.