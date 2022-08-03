Секретар Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відреагував на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану, порадивши їм "не ховатись за жіночими спідницями" та допомагати Україні, чим можуть.

Про це він розповів в етері 24 каналу.

“Йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті, роботи в країні дуже багато, немає чого ховатись за жіночими спідницями й бігти з країни”, — сказав Данілов.

Це означає, що підписи не вплинуть на заборону. Згідно зі згаданою петицією, пропонується дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби. Проте в РНБО вважають, що якщо немає змоги допомагати українській армії та воювати на фронті, треба працювати в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

“Не можете допомагати фронту? В іншому місці працюйте: навіть якщо ви просто сплачуєте податки, це так само велика допомога”, — заявив Данілов.

На його думку, буде “несправедливо”, якщо чоловіки “побіжать” за кордон – влаштуватись на роботу і там платити податки.

Нагадаємо, що на тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями свободи та вимагають скасування цього правила.