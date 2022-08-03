Про це він розповів в етері 24 каналу.
“Йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті, роботи в країні дуже багато, немає чого ховатись за жіночими спідницями й бігти з країни”, — сказав Данілов.
Це означає, що підписи не вплинуть на заборону. Згідно зі згаданою петицією, пропонується дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби. Проте в РНБО вважають, що якщо немає змоги допомагати українській армії та воювати на фронті, треба працювати в Україні та сплачувати податки в держбюджет.
“Не можете допомагати фронту? В іншому місці працюйте: навіть якщо ви просто сплачуєте податки, це так само велика допомога”, — заявив Данілов.
На його думку, буде “несправедливо”, якщо чоловіки “побіжать” за кордон – влаштуватись на роботу і там платити податки.
Нагадаємо, що на тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями свободи та вимагають скасування цього правила.
- На період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
- Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
- Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.