Через брак фінансування призупинять усі чемпіонати України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Як указано на сайті ФБУ, усі баскетбольні першості країни не будуть проводити трохи більше ніж два тижні.

“У зв’язку з відсутністю фінансування баскетбольних заходів із боку держави, департамент організації та проведення автор змагань ФБУ прийняв рішення призупинити проведення всіх чемпіонатів із 23 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, було ухвалено рішення провести матчі чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Кубка України у форматі “Фіналу восьми” протягом трьох ігрових днів.