Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували рішення президента РФ Володимира Путіна скасувати щорічне послання до Федеральних зборів. На думку експертів, причиною скасування послання стала відсутність гарних новин для Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що послання президента РФ до Федеральних зборів — це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року, яку можна порівняти зі щорічною промовою президента США про становище в країні. Останнє звернення Путіна до Федеральних зборів відбулось ще наприкінці квітня 2021 року.

Однак відступ Росії з Київської області та півночі України навесні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна щодо проголошення перемоги під час звернення до Федеральних зборів.

Аналітики пригадали, що у березні 2014 року очільник Кремля скористався нагодою і на Федеральних зборах оголосив про незаконну анексію Криму та Севастополя.

“Путін, ймовірно, передбачав подібний результат на початку цієї весни, але відклав звернення на невизначений термін, ймовірно, через невдачі російської армії, оголошену ним анексію територій, які не контролювали російські війська, і громадське невдоволення мобілізацією”, – наголосили експерти.

В ISW додали, що, можливо, Путін все ще очікує моменту, аби виголосили грандіозну переможну промову у 2023 році, або ж відкладає момент, коли йому офіційно доведеться визнати, що РФ не може досягти запланових цілей в Україні.

Аналітики також зауважили, що Путін може побоюватись, що під час промови не зможу виправдати вартість своєї війни проти внутрішніх і глобальних справ Росії.

У коментарі російському пропагандистському виданню ТАСС джерело повідомило, що звернення президента РФ зазвичай стосується планів щодо всіх аспектів російського суспільства — економіки, освіти, військових, глобального партнерства тощо.

“Перемога в Україні могла дозволити Путіну заплутати росіян на тлі значних фінансових втрат, як це було у 2014 році, проте Росія не мала значних перемог після окупації Лисичанська на початку липня”, – зауважили експерти.

В ISW резюмували, що Путін вже скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, аби уникнути запитань про військові невдачі Росії.

“Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів, таких як його зустріч із 18 підібраними політично заможними жінками 25 листопада, які фальшиво представилися матерями мобілізованих військовослужбовців. Путін, ймовірно, намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складне запитання. Однак скасування пресконференції може підірвати популістську привабливість Путіна як правителя, який контактує зі своїм населенням”, – додали експерти.