Про це він повідомив у своєму Facebook.
Шевченко наголосив, що “немає ніякого спорту поза політикою”. На його думку, спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу до усіх людей на землі.
Якщо спортсмени з Росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету, що російсько-українська війна завершена, можна все пробачити й все забути, пише ексфутболіст.
Він наголосив, що війна не завершена: “Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам’ятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває”, — йдеться в повідомленні.
У своїй заяві Шевченко закликає МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, доки війна в Україні не закінчена, а також вимагає рішуче засудити російську агресію.
Нагадаємо, що станом на 14 грудня 2022 року з 24 лютого від рук російських загарбників загинули 184 українських спортсменів.
- Володимир Зеленський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо ймовірності дозволу російським спортсменам виступати на змаганнях під нейтральним прапором.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкинув критику з боку України стосовно допуску російських спортсменів до змагань, зокрема Олімпійських ігор–2024 в Парижі.