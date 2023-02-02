Український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. Такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Шевченко наголосив, що “немає ніякого спорту поза політикою”. На його думку, спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу до усіх людей на землі.

Якщо спортсмени з Росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету, що російсько-українська війна завершена, можна все пробачити й все забути, пише ексфутболіст.

Він наголосив, що війна не завершена: “Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам’ятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває”, — йдеться в повідомленні.

У своїй заяві Шевченко закликає МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, доки війна в Україні не закінчена, а також вимагає рішуче засудити російську агресію.

Нагадаємо, що станом на 14 грудня 2022 року з 24 лютого від рук російських загарбників загинули 184 українських спортсменів.