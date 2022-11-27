Про це він зазначив у Twitter.
Латвійський депутат пояснив, що російська мова — це діалект, що утворився монголо-татарами.
“Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською”, – зауважив Кірштейнс.
Так політик прокоментував матеріал одного зі ЗМІ про п’ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.
Nav jau tādas krievu tautas. Pati krievu valoda radās kā dialekts, kad mongoļi tatāri mēģināja runāt ukrainiski! https://t.co/oIJpWZwx33
— Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) November 23, 2022
“І всі п’ятеро – євреї. Де ж самі росіяни?”, – запитав він.
Окрім цього, Кірштейнс констатував, що тільки коли РФ розділиться на менші за етнічним складом країни, “військові конфлікти раптово припиняться і в Європі почнеться тривалий період миру”.
Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY
— Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) July 28, 2018
Своєю чергою, твіт політика викликав істерику серед російських пропагандистів, так, у “РИА Новости” заявили, що латвійський депутат “образив Росію”.
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