Депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс викликав істерику російських пропагандистів, пояснюючи історичні факти становлення РФ. Він пояснив, що російської нації не існує, власне як і першоджерела їхньої мови.

Про це він зазначив у Twitter.

Латвійський депутат пояснив, що російська мова — це діалект, що утворився монголо-татарами.

“Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською”, – зауважив Кірштейнс.

Так політик прокоментував матеріал одного зі ЗМІ про п’ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

Nav jau tādas krievu tautas. Pati krievu valoda radās kā dialekts, kad mongoļi tatāri mēģināja runāt ukrainiski! https://t.co/oIJpWZwx33 — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) November 23, 2022

“І всі п’ятеро – євреї. Де ж самі росіяни?”, – запитав він.

Окрім цього, Кірштейнс констатував, що тільки коли РФ розділиться на менші за етнічним складом країни, “військові конфлікти раптово припиняться і в Європі почнеться тривалий період миру”.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) July 28, 2018

Своєю чергою, твіт політика викликав істерику серед російських пропагандистів, так, у “РИА Новости” заявили, що латвійський депутат “образив Росію”.