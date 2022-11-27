Про це він зазначив у Twitter.

Латвійський депутат пояснив, що російська мова — це діалект, що утворився монголо-татарами.

“Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською”, – зауважив Кірштейнс.

Так політик прокоментував матеріал одного зі ЗМІ про п’ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

“І всі п’ятеро – євреї. Де ж самі росіяни?”, – запитав він.

Окрім цього, Кірштейнс констатував, що тільки коли РФ розділиться на менші за етнічним складом країни, “військові конфлікти раптово припиняться і в Європі почнеться тривалий період миру”.

Своєю чергою, твіт політика викликав істерику серед російських пропагандистів, так, у “РИА Новости” заявили, що латвійський депутат “образив Росію”.