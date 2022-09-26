Немає ознак того, що Китай готується підтримати вторгнення РФ в Україну – Держдепартамент США

Про це інформує CNN.
Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що США розглядають кожну інформацію, яку отримують.
“Поки що ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що КНР використовує інший підхід, коли йдеться про безпекову допомогу та про зусилля систематично допомагати РФ уникати санкцій”, – наголосив він.
Прайс зауважив, що США “продовжують спостерігати” за тим, що Китай робить щодо України, і наголосив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван І вказують на те, що Китай відчуває “певну стурбованість тим, що Росія робить в Україні”.
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою МЗС КНР в п’ятницю в ООН і “наголосив на наслідках, якщо Китай надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу”.
Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.
Окрім цього, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив своєму польському колезі Збігнєву Рау в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, що розширена та затяжна “криза в Україні не відповідає інтересам усіх сторін”.
- 24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що країна підтримує всі зусилля, спрямовані на “мирне вирішення кризи” в Україні, додавши, що нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з РФ в одній із найважливіших точок перелому за століття.
- Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов’язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.