Немає ознак того, що Китай готується підтримати вторгнення РФ в Україну – Держдепартамент США

У Державному департаменті США заявили, що не бачать жодних ознак підготовки Китаю допомогти президенту РФ Володимиру Путіну продовжити вторгнення в Україну або допомогти РФ в ухиленні від санкцій.

Про це інформує CNN.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що США розглядають кожну інформацію, яку отримують.

“Поки що ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що КНР використовує інший підхід, коли йдеться про безпекову допомогу та про зусилля систематично допомагати РФ уникати санкцій”, – наголосив він.

Прайс зауважив, що США “продовжують спостерігати” за тим, що Китай робить щодо України, і наголосив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван І вказують на те, що Китай відчуває “певну стурбованість тим, що Росія робить в Україні”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою МЗС КНР в п’ятницю в ООН і “наголосив на наслідках, якщо Китай надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу”.

Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.

Окрім цього, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив своєму польському колезі Збігнєву Рау в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, що розширена та затяжна “криза в Україні не відповідає інтересам усіх сторін”.