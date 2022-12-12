«Немає підстав» – Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Бойка звання «Героя України»

Відповідь на петицію оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України:

за Законом України “Про державні нагороди України” – позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом (стаття 16);

за Законом України “Про санкції” – позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення з підстав, визначених Законом, може бути застосовано як персональну санкцію до фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Президент пояснив, що матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним законного рішення, не надходили.

Водночас глава держави поінформував, що звернувся до прем’єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка та передати результати.

Відповідна петиція була створена Гайдаєм Андрієм Сергійовичем ще 12 вересня 2022 року. Станом на 19 листопада 2022 року вона набрала 25 815 голосів з 25 000 необхідних.

Автор петиції вимагає позбавити звання “Герой України” народного обранця Юрія Бойка.

За його словами, в умовах повномасштабної війни з російським агресором, лідер забороненої політсили “ОПЗЖ” та колишній член “Партії регіонів” не повинен мати таке звання, адже це нівелює значимість нагороди.

Фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну, – мовиться у тексті петиції.

Тому, резюмував автор, діючий президент України Володимир Зеленський повинен негайно розглянути це питання та позбавити Бойка звання “Герой України”, яке йому свого часу присвоїв другий президент Леонід Кучма.

Довідка. Юрій Бойко — проросійський політик, колишній співголова забороненої партії ОПЗЖ у Верховній Раді. Бойко також перебував на посаді віцепрем’єра в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках. Окрім цього, очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості в уряді Януковича у 2006-2007 роках. 21 квітня 2022 — голова депутатської групи “Платформа за життя та мир”, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.