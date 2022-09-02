Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному сайті.
Зі слів двох товаришів по службі росіянин розповідає телефоном, що відпустки солдатам російської армії не дають. Попри те, що командування обіцяє відпустити на відпочинок у вересні, у січні, нібито, знову доведеться йти воювати.
Його ж жінка у відповідь різко запитує: “Коли ви вже доб’єте цих шакалів?..”.
Вояка заявив, що у війська – проблеми з оснащенням: “Ми б давно їх вибили, але в нас немає техніки, на своїх консервних банках ми х*й проїдемо – нас прошиють… Нам треба на важкій техніці пробиватися, важку техніку всю розх*ярили”, — зазначив він.
- Нагадаємо, з нового перехоплення українських розвідників стало відомо, що двоє російських генералів побилися через те, що одна з бригад “боягузів” не змогла захопити село в Україні.
- Росія намагається поповнити особовий склад громадянами країн Центральної Азії, ув’язненими та представниками віддалених регіонів. Для цього розгортається компанія під гаслом “від кожного суб’єкта федерації по батальйону”.