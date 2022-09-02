Українські розвідники перехопили розмову, як військові РФ розповідають про втрату важкої техніки та неможливість атакувати Збройні сили України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Зі слів двох товаришів по службі росіянин розповідає телефоном, що відпустки солдатам російської армії не дають. Попри те, що командування обіцяє відпустити на відпочинок у вересні, у січні, нібито, знову доведеться йти воювати.

Його ж жінка у відповідь різко запитує: “Коли ви вже доб’єте цих шакалів?..”.

Вояка заявив, що у війська – проблеми з оснащенням: “Ми б давно їх вибили, але в нас немає техніки, на своїх консервних банках ми х*й проїдемо – нас прошиють… Нам треба на важкій техніці пробиватися, важку техніку всю розх*ярили”, — зазначив він.