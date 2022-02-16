Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, жодних доказів відведення Росією військ від кордонів України немає.

Про це Олексій Рєзніков розповів в інтерв’ю Reuters.

За словами міністра оборони, останні дані розвідки констатують, що наразі поблизу України зосереджено близько 140 тисяч об’єднаних російських військових і проросійських сепаратистських сил. Зокрема йдеться про 125 тисяч піхотинців та 9 тисяч бойовиків РФ у Білорусі.

“На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію (про відведення військ – ред.) об’єктивними показниками. Це не підтверджується ні даними української розвідки, ні розвідувальними спільнотами наших стратегічних партнерів”, – заявив Рєзніков.

Міністр оборони також наголосив, що недостатньо буде відвести війська лише з однієї точки, адже це скоріше буде розцінюватися як “міграція” в іншу прикордонну зону. Тому всі “підняті” війська повинні повернутися у місця постійної дислокації.

“Виведення людей недостатньо – озброєння і техніка також повинні піти”, – резюмував Олексій Рєзніков.

Щодо кібератаки 15 лютого Рєзніков пояснив, що не вона пошкодила вебпортал міністерства оборони та не вплинула на закриті системи управління України. Надалі Міноборони планує створити спеціальні кіберпідрозділи для боротьби з подібними нападами в майбутньому.