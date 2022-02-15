Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у вівторок, що немає жодних ознак деескалації на російсько-українському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО Столтенберг стверджував, що Росія зібрала бойові сили в Україні та навколо неї, й назвав ситуацію безпрецедентною з часів холодної війни.

Наразі все готово для нової атаки, але у Росії ще є час відступити від кордону”, — зазначив Генеральний секретар НАТО.

Столтенберг закликав владу РФ припинити готуватися до війни й “почати працювати над мирним розв’язанням кризи”.