Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО Столтенберг стверджував, що Росія зібрала бойові сили в Україні та навколо неї, й назвав ситуацію безпрецедентною з часів холодної війни.
Наразі все готово для нової атаки, але у Росії ще є час відступити від кордону”, — зазначив Генеральний секретар НАТО.
Столтенберг закликав владу РФ припинити готуватися до війни й “почати працювати над мирним розв’язанням кризи”.
Ми готові обговорити відносини НАТО — Росія, європейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї, а також зменшення ризиків, прозорість і контроль над озброєннями. Однак ми не підемо на компроміс щодо наших основних принципів”, — наголосив Столтенберг.
- Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті. До моменту його початку в Мадриді планують визначити формат зустрічі.
- Також Єнс Столтенберг розповів, що не бачить ознак припинення нарощування російських військ уздовж кордону України. Більш того, за його словами воно тільки продовжується.