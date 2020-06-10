Німеччина продовжила обмеження для своїх громадян на поїздки в Україну.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уточнюється, що в Німеччині продовжили обмеження на поїздки для своїх громадян в більш ніж 160 країн світу до 31 серпня 2020 року.

Таким чином, німецький уряд рекомендує відмовитися від поїздок до держав, які не є членами Європейського Союзу.

Водночас не виключається, що обмеження будуть зніматися раніше на підставах поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу в окремих країнах. У Німеччині будуть враховувати статистику по зараженнях, ефективність охорони здоров’я окремих держав, а також заходи безпеки для туристів.