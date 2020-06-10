Про це повідомляє німецьке видання DW.
Уточнюється, що в Німеччині продовжили обмеження на поїздки для своїх громадян в більш ніж 160 країн світу до 31 серпня 2020 року.
Таким чином, німецький уряд рекомендує відмовитися від поїздок до держав, які не є членами Європейського Союзу.
Водночас не виключається, що обмеження будуть зніматися раніше на підставах поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу в окремих країнах. У Німеччині будуть враховувати статистику по зараженнях, ефективність охорони здоров’я окремих держав, а також заходи безпеки для туристів.
- Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків. Протягом доби померли ще 23 людини. Це антирекорд за весь час спалаху в нашій країні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.