У Німеччині, в квітні дослідники протестують 100 тисяч людей на наявність антитіл до коронавірусу.

Про це повідомляє видання Businessinsider.

Вчені з Центру досліджень інфекцій імені Гельмгольца в Брауншвейгу хочуть в найближчі тижні протестувати сто тисяч людей антитіла. Людям, у яких підтвердять наявність імунітету, видадуть “сертифікати”. Їм дозволять не дотримуватися карантинних обмежень.

В рамках дослідження на початку квітня заплановано протестувати 100 тисяч людей одночасно. Тести будуть виявляти антитіла до вірусу COVID-19 в організмі.

Крім того, це буде свідчити і те, чи були ці люди носіями коронавіруса, після чого і сформувався імунітет.