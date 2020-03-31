Про це повідомляє видання Businessinsider.
Вчені з Центру досліджень інфекцій імені Гельмгольца в Брауншвейгу хочуть в найближчі тижні протестувати сто тисяч людей антитіла. Людям, у яких підтвердять наявність імунітету, видадуть “сертифікати”. Їм дозволять не дотримуватися карантинних обмежень.
В рамках дослідження на початку квітня заплановано протестувати 100 тисяч людей одночасно. Тести будуть виявляти антитіла до вірусу COVID-19 в організмі.
Крім того, це буде свідчити і те, чи були ці люди носіями коронавіруса, після чого і сформувався імунітет.
- Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Райан заявив, що ВООЗ як і раніше рекомендує людям, які не хворі на короновірус COVID-19 та які не доглядають за хворими, не носити маски.