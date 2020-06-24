Російський опозиціонер Борис Нємцов, якого вбили в 2015 році, посмертно виграв справу проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Про це йдеться в рішенні суду.

Це була справа проти російського уряду і екс-мера Москви Юрія Лужкова, який, до слова, помер в минулому році.

Предметом розгляду була доповідь “Лужков. Підсумки”. Нємцов випустив її в 2009 році в співавторстві з Володимиром Міловим. У своїй доповіді журналіст звинуватив Лужкова в корупції, назвавши “злодієм і корупціонером”. Про доповідь опублікували замітку в газеті “Коммерсант”, після чого ЗМІ стало частиною судової тяганини.

До суду звернувся саме Лужков. Він подав позов про захист честі і гідності.

Перше судове засідання відбулося в листопаді 2009 року. Тоді Замоскворецький районний суд Москви частково задовольнив позов про дифамацію. На засіданні в 2010 році Московський міський суд залишив рішення в силі. На користь Лужкова суд стягнув суму в розмірі 500 тис. рублів.

У відповідь Нємцов звернувся в Європейський суд з прав людини в червні 2010 року.

Весь цей час справа була на розгляді. Після вбивства Нємцова в 2015 році, його дочка Жанна повідомила суду про намір продовжити розгляд замість батька.

Тепер суд виніс рішення. Але на даний момент мертві і Нємцов, і Лужков.

У рішенні ЄСПЛ сказано, що в справі, яку Лужков виграв в 2009 році, було порушено права Нємцова і газети “Коммерсант” “на свободу вираження поглядів”.

“Те, що факти (про можливу корупцію Лужкова в доповіді Нємцова, – ред.) не стали предметом офіційного розслідування (в Росії, – ред.), не означало, що вони були невірними або неточними. Лише через декілька місяців після закінчення процесу про дифамації президент Росії звільнив Лужкова з посади у зв’язку з втратою довіри”, – сказано в рішенні.

ЄСПЛ зобов’язав Росію протягом трьох місяців виплатити Жанні Нємцовій 20,8 тисяч євро. З них 12 994 в якості компенсації матеріальної шкоди і 7,8 тисяч євро в якості відшкодування моральної шкоди.

Адвокат Вадим Прохоров, який представляв Нємцова в ЄСПЛ, написав в Facebook, що очікував такого рішення.

“Так, європейське правосуддя не швидке, але і невідворотне. Шкода, що внаслідок дистрофії російського правосуддя і злочинного характеру нинішньої російської влади, яка вбила Бориса Нємцова, цей процес зайняв стільки часу, а Борис Юхимович не встиг побачити цього довгоочікуваного рішення”, – написав він .

Дочка Нємцова, Жанна, пообіцяла, що всі отримані кошти перерахує організації Boris Nemtsov Foundation for Freedom.

Борис Нємцов був віце-прем’єром Росії з 1997 по 1998 рік, а до цього багато років займав спочатку посаду мера Нижнього Новгорода, а потім губернатора Нижньогородської області.

Він був убитий увечері 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами в спину. У липні 2017 року за звинуваченням в його вбивстві було засуджено п’ятеро кавказців. Заур Дадаєв, визнаний судом безпосереднім виконавцем вбивства, був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.