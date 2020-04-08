Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про рішення списати 6 з 14 лайнерів-гігантів Airbus A380 в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Welt.

Спочатку авіаперевізник планував продати ці літаки в 2022 році, але вивід з експлуатації почали раніше через пандемію.

Крім цього, від регулярних польотів усунули 14 авіалайнерів. Надалі планується вивести 12 далекомагістральних лайнерів, п’ять Boeing 747-400 і сім Airbus A340-600.

Середньомагістральний флот зменшиться на 11 літаків Airbus A320.

Це перше скорочення авіапарку в історії компанії.

В цілому, близько 700 з 760 літаків компанії зараз не літають через ситуацію в світі. Найбільший аеропорт Німеччини заявив про зниження пасажиропотоку на 95%.

Кілька днів тому Lufthansa анонсувала, що продовжила скасування більшості регулярних рейсів до 3 травня. До цього моменту авіаперевізник буде функціонувати за скороченим розкладом з метою повернення мандрівників додому.