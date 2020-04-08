Про це повідомляє видання Welt.
Спочатку авіаперевізник планував продати ці літаки в 2022 році, але вивід з експлуатації почали раніше через пандемію.
Крім цього, від регулярних польотів усунули 14 авіалайнерів. Надалі планується вивести 12 далекомагістральних лайнерів, п’ять Boeing 747-400 і сім Airbus A340-600.
Середньомагістральний флот зменшиться на 11 літаків Airbus A320.
Це перше скорочення авіапарку в історії компанії.
В цілому, близько 700 з 760 літаків компанії зараз не літають через ситуацію в світі. Найбільший аеропорт Німеччини заявив про зниження пасажиропотоку на 95%.
Кілька днів тому Lufthansa анонсувала, що продовжила скасування більшості регулярних рейсів до 3 травня. До цього моменту авіаперевізник буде функціонувати за скороченим розкладом з метою повернення мандрівників додому.
- Британська авіакомпанія British Airways розглядає можливість тимчасово відсторонити від роботи 80% співробітників, що спричинить безробіття для 36 тисяч осіб у зв’язку з пандемією коронавірусу.