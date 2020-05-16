У суботу, 16 травня, відновилися ігри чемпіонату Німеччини з футболу (німецької футбольної Бундесліги), перерваного в березні через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відкрили нову частину сезону п’ять матчів: “Боруссія” (Дортмунд) – “Шальке”, “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”, “Аугсбург” – “Вольфсбург”, “Фортуна” – “Падерборн” і “Хоффенхайм” – “Герта”.

Всі матчі в Дортмунді, Лейпцигу, Дюссельдорфі, Аугсбурзі і Зінсхаймі пройшли без глядачів, з дотриманням норм соціального дистанціювання.

Всім, хто був допущений на стадіони, в тому числі, журналістам, на вході вимірювали температуру. М’ячі й сидіння були оброблені дезинфікуючим засобом.

Гравці були допущені на поле без захисних масок.

Футболісти на лаві запасних сиділи через одне або декілька вільних місць і залишалися в масках.

Гравцям було заборонено потискати руки суперникам перед початком матчу і обніматися з нагоди голу.

Футболісти замінили ці прояви емоцій дотиками ліктів.

Раніше гравці пройшли тестування на коронавірус COVID-19.

Сьогоднішні матчі – перші в Бундеслізі з 11 березня.