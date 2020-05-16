Про це повідомляє агентство Associated Press.
Відкрили нову частину сезону п’ять матчів: “Боруссія” (Дортмунд) – “Шальке”, “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”, “Аугсбург” – “Вольфсбург”, “Фортуна” – “Падерборн” і “Хоффенхайм” – “Герта”.
Всі матчі в Дортмунді, Лейпцигу, Дюссельдорфі, Аугсбурзі і Зінсхаймі пройшли без глядачів, з дотриманням норм соціального дистанціювання.
Всім, хто був допущений на стадіони, в тому числі, журналістам, на вході вимірювали температуру. М’ячі й сидіння були оброблені дезинфікуючим засобом.
Гравці були допущені на поле без захисних масок.
Футболісти на лаві запасних сиділи через одне або декілька вільних місць і залишалися в масках.
Гравцям було заборонено потискати руки суперникам перед початком матчу і обніматися з нагоди голу.
Футболісти замінили ці прояви емоцій дотиками ліктів.
Раніше гравці пройшли тестування на коронавірус COVID-19.
Сьогоднішні матчі – перші в Бундеслізі з 11 березня.
- На початку травня у Німеччині дозволили відновити роботу великих магазинів. Тоді зазначалося, що в другій половині травня може бути відновлений Чемпіонат Німеччини з футболу.