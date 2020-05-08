Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Про рішення в компанії оголосили в п’ятницю. Відзначається, що в червні знову почне літати 80 літаків, в тому числі для обслуговування туристичних напрямків після того, як компанія зупинила перельоти через пандемію коронавірусу.
“Ми відчуваємо величезне бажання і бажання людей знову подорожувати. Готелі та ресторани поступово відкриваються, і в деяких випадках знову дозволяється відвідування друзів”, – сказав член правління Гаррі Хохмайстер.
Група компаній, в яку входять Swiss International Air Lines і Austrian Airlines також заявила, що відреагує на зростаючий попит клієнтів після того, як Німеччина послабила обмеження.
- Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що країна буде готова прийняти іноземних туристів з 1 липня.
- Греція знову відкриється для туристів з 1 липня, за умови, що поширення інфекції COVID-19 у світі спадатиме.