Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Про рішення в компанії оголосили в п’ятницю. Відзначається, що в червні знову почне літати 80 літаків, в тому числі для обслуговування туристичних напрямків після того, як компанія зупинила перельоти через пандемію коронавірусу.

“Ми відчуваємо величезне бажання і бажання людей знову подорожувати. Готелі та ресторани поступово відкриваються, і в деяких випадках знову дозволяється відвідування друзів”, – сказав член правління Гаррі Хохмайстер.

Група компаній, в яку входять Swiss International Air Lines і Austrian Airlines також заявила, що відреагує на зростаючий попит клієнтів після того, як Німеччина послабила обмеження.