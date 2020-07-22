В Германии ученые Университетской клиники Галле с целью эксперимента соберут людей на концерте, чтобы лучше изучить процесс распространения COVID-19 на массовых мероприятиях.

Про це йдеться на сайті проекту.

Експеримент відбудеться 22 серпня. Він буде проводитися з 08:00 до 18:00 години на критій арені в Лейпцигу. До випробування допустять повнолітніх людей і тільки тих, у кого не було симптомів коронавируса або контактів з інфікованим протягом 48 годин до початку заходу.

Всі учасники пройдуть тест на COVID-19, їм видадуть респіратори і флуоресцентні антисептики, якими ті зобов’язані будуть користуватися. Так вчені зможуть зрозуміти, яких поверхонь найчастіше торкалися люди.

Кожен учасник отримає електронний браслет, який буде повідомляти про тривалість, частоті контактів і дотриманні дистанції. Дані з браслета зберуть і по ним створять модель, яка покаже, як передається коронавірус.

Під час дослідження розіграють три сценарії:

– Перший змоделює взаємодію людей до пандемії;

– У другому сценарії вхід і пересування людей контролюватимуть. Учасників зобов’яжуть дотримуватися великої дистанції і дотримуватися правил гігієни;

– Третій сценарій змусить учасників дотримуватися дистанції в півтора метра.

У першому і другому сценарії участь візьмуть по 4000 чоловік, в третьому – 2000.

Мета проекту – визначити механізми, які в подальшому дозволять проводити масові заходи з меншою загрозою для здоров’я учасників.