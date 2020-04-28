Гігантський автомобільний завод Volkswagen у Вольфсбурзі в Німеччині в понеділок, 27 квітня, відновив роботу.

Про це повідомляється на сайті американської медіакомпанії CNN.

Найбільший у світі виробник автомобілів вніс 100 змін в роботу своїх заводів, перед тим, як відновити бізнес. Зміни спрямовані на зниження ризиків загроз здоров’ю сотень тисяч робочих.

“Ми ніколи не виробляли й не продавали автомобілі в таких умовах”, – сказав Бернд Остерло, головний представник Volkswagen (VLKAF).

Відзначимо, завод був закритий 19 березня, після того, як в Європі почався спалах коронавірусу і в багатьох країнах були введені обмеження.

Відзначимо, в Європі близько 14 мільйонів осіб працюють на робочих місцях, пов’язаних з автомобільним сектором, тому відновлення роботи найбільшого автомобільного заводу вважається символічним.