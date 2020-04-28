Про це повідомляється на сайті американської медіакомпанії CNN.
Найбільший у світі виробник автомобілів вніс 100 змін в роботу своїх заводів, перед тим, як відновити бізнес. Зміни спрямовані на зниження ризиків загроз здоров’ю сотень тисяч робочих.
“Ми ніколи не виробляли й не продавали автомобілі в таких умовах”, – сказав Бернд Остерло, головний представник Volkswagen (VLKAF).
Відзначимо, завод був закритий 19 березня, після того, як в Європі почався спалах коронавірусу і в багатьох країнах були введені обмеження.
Відзначимо, в Європі близько 14 мільйонів осіб працюють на робочих місцях, пов’язаних з автомобільним сектором, тому відновлення роботи найбільшого автомобільного заводу вважається символічним.
- У компанії Coca-Cola очікують, що в другому кварталі через епідемію коронавіруса значно впадуть продажі, так як кафе і ресторани залишаються закритими в усьому світі.